V prvý deň ME sa darilo jedinej Slovenske. Potocká v Šamoríne postúpila do finále

ŠAMORÍN. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa na ME do 23 rokov v Šamoríne prebojovala do štvrtkového večerného finále na 200 m pol.pr.

V rozplavbách obsadila účastníčka OH 2024 v Paríži šieste miesto časom 2:15,98. Za svojím vlaňajším slovenským rekordom z Belehradu zaostala o vyše tri sekundy.

Ďalší slovenskí reprezentanti v rozplavbách neuspeli.