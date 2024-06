Najlepšími slovenskými plavcami za uplynulý rok sa stali Podmaníková a Nagy

Nagy získal titul pre najúspešnejšieho slovenského plavca už deviatykrát. Jeho najlepšími výsledkami v roku 2023 boli 8. miesto na 400 m pol.pr. na ME v krátkom bazéne v Otopeni a 22. priečka v rovnakej disciplíne na MS v dlhom bazéne vo Fukuoke.

"Momentálne sa nachádzam na sústredení pred ME v Belehrade, preto som nemohol prísť na vyhlásenie. Sezóna nebola najlepšia, ale zachránil som ju úspešným vystúpením na ME v Otopeni," uviedol Nagy prostredníctvom videa. Na druhom mieste skončil Matej Duša, tretí bol František Jablčník.

Podmaníková zaznamenala na ME v Otopeni štyri finálové účasti. Na 100 i 200 m prsia skončila piata, v šprinte finišovala na šiestom mieste. Na MS vo Fukuoke bola 26., na 50 m prsia a 34. na stovke.

"Zima mi vyšla nadpriemerne, asi preto tu stojím ako víťazka. Uplynulá sezóna bola pekná, no ja sa už sústredím na to, čo je teraz. Mojou prioritou je vybojovať si miestenku na OH 2024 v Paríži.

Kvalifikačný proces sa končí 23. júna, čakajú ma ME v Belehrade. Pod tlakom vznikajú diamanty a ja mám rada ľudí, ktorí sa nevzdávajú," zdôraznila členka VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorá priletela na Slovensko vo štvrtok z USA.

V kategórii juniorov triumfoval Samuel Košťál vďaka zisku bronzovej medaily na 200 m motýlik na MEJ v Belehrade. V srbskej metropole vytvoril vo finále seniorský a juniorský slovenský rekord. Medzi juniorkami zvíťazila Lillian Slušná, ktorá bola na MSJ v Netanyi šiesta na 50 m v.sp. a siedma na 50 m motýlik.

Vo vodnom póle zvíťazili Matej Čaraj a Nela Mešterová, medzi juniormi Milan Matejka a Adriana Kovalčíková. Objavmi roka sa stali Lukáš Cebo a Ema Petrunčikova. V diaľkovom plávaní si cenu prevzal Tomáš Peciar, medzi juniormi zvíťazil Tomáč Pavelka, Objavom roka sa stal Rastislav Čačík.

Aj v synchronizovanom plávaní vyhlásili tri kategórie. Medzi seniorkami si prvenstvo odniesla Viktória Reichová. Na podujatí Svetového pohára v Montpellieri bola tretia vo voľnom sóle. Na MS vo Fukuoke sa v technickom sóle umiestnila na 13. priečke a vo voľnom sóle na 16. pozícii.

Za najlepšie juniorky vyhlásili Chiaru Dikyovú s Leou Krajčovičovou, za Objav roka Žofiu Strapekovú. Cenu prezidenta Slovenskej plaveckej federácie udelili Alexandre Hrnčárovej.