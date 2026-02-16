Úspech v synchronizovanom plávaní. Slováci získali vo Svetovom pohári tri medaily

Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková (Autor: TASR/AP)
TASR|16. feb 2026 o 09:03
Naše akvabely dokážu konkurovať najlepším na svete, teší sa vedenie.

Slovenské akvabely Lea Anna Krajčovičová so Žofiou Strapekovou získali bronzové medaily vo voľnom programe dvojíc na podujatí Svetového pohára v kolumbijskom Medelline.

Zverenky trénerky Moniky Thuringerovej obsadili vo finále tretie miesto, keď za svoju zostavu dostali známku 233,5500 bodu.

Slovenky celkovo vybojovali v Medelline tri cenné kovy.

Strapeková získala striebro v technickom sóle a spoločne s Krajčovičovou aj v technickom programe párov.

„Tri medaily z podujatia Svetového pohára sú výrazným úspechom slovenského synchra a jasným signálom, že naše akvabely dokážu konkurovať najlepším na svete.

Tieto výsledky sú povzbudením do ďalších vrcholných podujatí sezóny a dôkazom kvalitnej práce trénerky Moniky Thuringerovej i jej realizačného tímu," uviedla pre TASR Veronika Strapeková, viceprezidentka Slovenskej plaveckej federácie (SPF) pre synchronizované plávanie a účastníčka OH 2004 v Aténach.

