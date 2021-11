Trníkovej tesne ušlo finále. Na ME však vylepšila slovenský rekord

KAZAŇ. Slovenskej plavkyni Nikolete Trníkovej iba tesne ušiel postup do finále na 400 metrov polohové preteky na ME v krátkom bazéne v ruskej Kazani.

V utorkových rozplavbách prekonala časom 4:37,69 min. vlastný národný rekord a obsadila celkové deviate miesto. Trníková skončila vo svojej rozplavbe šiesta, od finále ju delilo jediná desatina.

"Pocity sú fantastické, veľmi ju to od začiatku bolelo, ale išla do toho a nevzdávala to. Sme veľmi šťastní, že sa to podarilo.

Ďakujeme všetkým za podporu u nás doma. Dúfam, že tento dobrý štart do ME povzbudí aj ostatných do ich výkonov," uviedol v tlačovej správe Slovenskej plaveckej federácie (SPF) tréner Karel Procházka.