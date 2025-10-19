VIDEO: Austrálska plavkyňa pokorila magickú hranicu novým svetovým rekordom

WESTMONT. Austrálska plavkyňa Mollie O'Callaghanová vytvorila nový ženský svetový rekord v disciplíne 200 m v.sp. v krátkom bazéne.
Podarilo sa jej to na podujatí svetového pohára v americkom Westmonte, kde triumfovala časom 1:49,77 minúty.
VIDEO: Svetový rekord O'Callaghanovej
Dvadsaťjedenročná Austrálčanka prekonala zápis Sioban Haugheyovej z Hongkongu, ktorá pred štyrmi rokmi ovládla MS v Abú Zabí časom 1:50,31.
Stala sa vôbec prvou ženou na svete, ktorej sa podarilo dostať pod hranicu 1:50,00, pripomenula agentúra AFP.