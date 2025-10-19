VIDEO: Austrálska plavkyňa pokorila magickú hranicu novým svetovým rekordom

Mollie O'Callaghanová.
Mollie O'Callaghanová. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2025 o 10:44
ShareTweet0

Dvadsaťjedenročná plavkyňa prekonala zápis Sioban Haugheyovej z Hongkongu.

WESTMONT. Austrálska plavkyňa Mollie O'Callaghanová vytvorila nový ženský svetový rekord v disciplíne 200 m v.sp. v krátkom bazéne.

Podarilo sa jej to na podujatí svetového pohára v americkom Westmonte, kde triumfovala časom 1:49,77 minúty.

VIDEO: Svetový rekord O'Callaghanovej

Dvadsaťjedenročná Austrálčanka prekonala zápis Sioban Haugheyovej z Hongkongu, ktorá pred štyrmi rokmi ovládla MS v Abú Zabí časom 1:50,31.

Stala sa vôbec prvou ženou na svete, ktorej sa podarilo dostať pod hranicu 1:50,00, pripomenula agentúra AFP.

Vodné športy

    Mollie O'Callaghanová.
    Mollie O'Callaghanová.
    VIDEO: Austrálska plavkyňa pokorila magickú hranicu novým svetovým rekordom
    dnes 10:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»VIDEO: Austrálska plavkyňa pokorila magickú hranicu novým svetovým rekordom