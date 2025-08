Nový svetový rekord v plávaní. Ženská štafeta v posledný deň MS nesklamala

Napokon jej práve tieto preteky zabránili, aby vyrovnala výkon Michaela Phelpsa, ktorý získal na jednom svetovom šampionáte päť zlatých medailí. Práve výsledok na osemstovke vníma ako pozitívnu motiváciu aj smerom k olympiáde v Los Angeles.

„Naučila som sa tam viac než na ktorýchkoľvek iných pretekoch. Bude ma to motivovať do ďalšej sezóny a pred OH 2028. Celkovo som so svojou bilanciou na MS spokojná, ale vždy chcem dosiahnuť viac. Viac by som chcela aj v prípade, že by som získala päť zlatých medailí. Taká je jednoducho moja mentalita. V lietadle si budem robiť poznámky o tom, v čom sa môžem zlepšiť,“ konštatovala MacIntoshová.

Ženská štafeta USA v zložení Regan Smithová, Kate Douglassová, Gretchen Walshová a Torri Huskeová vytvorila nový svetový rekord na 4 x 100 m polohové preteky. V záverečný deň MS triumfovala časom 3:49,34 min. O viac než tri sekundy zaostali strieborné Austrálčanky, bronz si odniesli Číňanky.

„Je to najlepší spôsob ako ukončiť tento šampionát. Vytvorili sme naozaj nabité družstvo, ktoré malo vysoké ambície. Cítili sme príležitosť dosiahnuť niečo veľké a som rada, že sa nám to podarilo,“ uviedla Walshová.