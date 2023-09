Pick 6: Hviezdou NFL je speváčka. Miami mohlo znemožniť súpera, ale neurobilo to

Ešte aj očakávaný duel New England Patriots proti New York Jets medzičasom spľasol, keďže rozohrávačom zelených je opäť Zach Wilson. V skutočnosti sme dostali obrovský náklad zážitkov.

Patriots už tradične, pätnásty raz po sebe, porazili Jets. Novou tradíciou je, že ide o low scoring zápasy, v ktorých dominujú kvalitné obrany a hrajú priemerné (New England) a podpriemerné (New York) útoky.

Chargers sa im poďakovali touchdownom a prestrelka sa mohla začať. Justin Herbert mal 85% skompletovaných prihrávok, ale túto prihrávku na touchdown si pripísal wide receiver Keenan Allen.

Neboli by to Chargers, keby si zápas celý čas nekomplikovali.

V závere pustili Vikings do situácie, kedy to mohli otočiť na svoju stranu. A neboli by to Vikings, keby neboli takto blízko k dôležitému zachyteniu loptu, ale miesto toho dostali rozhodujúci touchdown.

VIDEO: Rozhodujúci moment zápasu medzi Vikings a Chargers