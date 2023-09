Pick 6: NFL má svojho Balotelliho. New York dostal dva tvrdé údery

Safety Brian Branch si nádherne užil svoj „vitaj v NFL“ okamih.

Negatívnym hrdinom tejto akcie a vôbec zápasu bol wide receiver Kadarius Toney. Ak by som ho mal herným potenciálom a prejavom prirovnať k niekomu, bude to asi Mario Balotelli. V nohách darované, v hlave vybrakované.

Naopak, pozitívnym hrdinom je pochopiteľne hlavný tréner Lions - Dan Campbell. Jeho zverenci vyhrali posledný zápas sezóny na Lambeau Field (štadión Green Bay Packers, pozn.) a teraz prvý v Kansas City. To je veľká vec.

Pick 2: Zlomený New York

New York Giants aj New York Jets vstupovali do sezóny s veľkou nádejou. Tí prví boli v play-off a chcú sa zlepšovať, tí druhí získali legendárneho quarterbacka Aarona Rodgersa, aby ich do play-off (a ďalej) konečne dostal.