Vlhová stále nepovedala meno nového trénera. Netreba hovoriť viac, vravela

BANSKÁ BYSTRICA. Petra Vlhová stále nevie, kto bude jej novým trénerom.

Meno nástupcu Livia Magoniho, ktorý v jej tíme nedávno skončil, slovenská lyžiarka neoznámila ani vo štvrtok na tlačovej konferencii na pôde Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, ktoré ju zamestnáva.

„Stále sa to rieši. Dozviete sa v pravý čas, ako sme sa rozhodli. A takto by som to uzavrela,“ reagovala Vlhová na otázku smerujúcu k menu nového trénera.