Vlhová bola slalomárka. Čo predvádza, ma prekvapuje, tvrdí Strachová

Je matkou, podnikateľkou i členkou Českého olympijského výboru. Každá hodina či minúta má u nej svoje miesto podobne ako v časoch, keď bola aktívnou lyžiarkou. „Koľko minút potrebujete na rozhovor?“ pýtala sa. Po odpovedi pätnásť až dvadsať minút odpísala, nech zavolám v stredu o 13.30. „Ste presný ako hodinky,“ usmievala sa ŠÁRKA STRACHOVÁ. Už sú to štyri roky, čo ste skončili s lyžovaním. Aký je život po kariére? Krásny. Lyžovanie som si užila dosýta a ku koncu som už bola veľmi unavená. Venovala som sa mu dlho a tešila som sa na zmenu. Nielen si založiť rodinu, ale úplne zmeniť kurz a smer. Vystúpiť z toho kolotoča.

Hovorí sa, že profesionálni športovci žijú počas kariéry vo svojej uzavretej bubline. Súhlasíte? Bolo niečo, na čo ste si v bežnom živote dlhšie zvykali? Nič ma vyložene neprekvapilo, ale narodením dcéry sa mi život zmenil. Tú bublinu som si uvedomovala už počas kariéry. Je to taký uzavretý svet, niekedy je vytrhnutý mimo realitu. Na jednej strane je to náročné, na druhej neriešite nič iné len svoj výkon. Nemáte starosti bežného života. V určitom veku je to fajn, rada na to spomínam. Veronika Velez-Zuzulová ostala pri lyžovaní v pozícii spolukomentátorky. Vy ste už počas kariéry založili Kliniku celostnej terapie a športu. Netúžili ste tiež ostať pri lyžovaní? Nechcela som byť trénerka ani spolukomentátorka. Viem, že Veronika veľa cestuje. U nej sa to skôr ponúka. Jej manžel je lyžiarsky tréner a tiež je veľa na cestách. Ja si to úplne neviem predstaviť. Nechcela by som byť preč od svojho manžela. V Česku nemáme takú skvelú pretekárku v technických disciplínach, ako máte na Slovensku Petru Vlhovú. Česká televízia mi ponúkla možnosť spolukomentovať niektoré prenosy z lyžovania, ale je to zložité, keď nie ste priamo v dejisku. A času mám málo. Okrem rodiny sa venujem klinike a som aj predsedníčkou komisie Fair-play v Českom olympijskom výbore. Aktivít je veľa.

Nedávno ste si však vyskúšali pozíciu spolukomentátorky počas ženského slalomu na majstrovstvách sveta v Cortine. Aká to bola skúsenosť? Bola to taká malá ochutnávka. Z lyžovania som už vypadla, čo nie je žiadna zábava. Cítila som zodpovednosť. Ľudia sa na vás pozerajú a chcete im poskytnúť čo najlepšie informácie. Vôbec som to nebrala na ľahkú váhu. Občas som aj znervóznela, ale bola to príjemná skúsenosť. Máte kliniku, v ktorej riešite ťažkosti ľudí s pohybovým aparátom. Čo v nej máte na starosti? Nie som terapeutka. Mojím cieľom bolo dať dohromady koncept, ktorý už je hotový. Zaoberám sa personálnymi záležitosťami, vymýšľam rôzne novinky pre klientov a dohliadam, aby sme plnili našu filozofiu. Som takou strechou nad celou klinikou. Pomáhate najmä športovcom, či aj bežným ľuďom? Nie sme zameraní len na športovcov. Sústredíme sa na širokú verejnosť, ktorá má ťažkosti s pohybovým aparátom, ktoré môžu byť aj psychosomatické. Venujeme sa aj športovcom, ale nie je to cieľová skupina. Medzi našimi klientmi sú aj deti, ktoré športujú a nastupujú na dráhu vrcholového športu ako tenisti či krasokorčuliari. Pre mňa ako bývalú športovkyňu je to skupina, ktorá ma nabíja extra energiou.

Keď som sa vrátila po náročnom ochorení – metabolickom rozvrate v roku 2012, v prvých pretekoch som v Aspene skončila štrnásta. Ale radovali sme sa, akoby som ich práve vyhrala. Šárka Strachová

Zájdete si niekedy zalyžovať len tak pre radosť? Túto sezónu nie je kam, všetko je zavreté. Od marca 2017, keď som skončila kariéru, som bola len minimum dní na lyžiach. Hneď nadchádzajúcu zimu som otehotnela, takže som nelyžovala. Potom sme boli párkrát na zjazdovkách alebo na skialpoch. Túto sezónu som si ich obula len na lúke s dcérou, ktorú sme prvýkrát postavili na lyže. Už vám tréningový či súťažný zhon nechýba, všakže? To už nie. Čo bolo pre vás pri lyžovaní najnáročnejšie? Náročné boli momenty, keď som sa vracala po náročnom zranení alebo sa mi príliš nedarilo a nevedela som prečo. Najviac ma ubíjalo to, keď som vydala neskutočné množstvo energie, a potom bol z toho malý konečný efekt. To je však údel lyžovania. Často som sa trmácala na tréning a pre počasie sme ho zrušili. Cestovali sme do Južnej Ameriky, hodinu a pol nám trvalo, kým sa dostaneme z hotela na kopec, a na mieste sme zistili, že trať cez noc nezamrzla. To bolo na šľaktrafenie. Ktoré momenty vám to vynahrádzali? Lyžovanie vám to vráti úžasným prostredím, v ktorom sa môžete pohybovať. Radosť mi robilo prekonávanie vlastných limitov, čo viedlo k medailám i úspechom. Nie vždy to museli byť víťazstvá. Keď som sa vrátila po náročnom ochorení – metabolickom rozvrate v roku 2012, v prvých pretekoch som v Aspene skončila štrnásta. Ale radovali sme sa, akoby som ich práve vyhrala.

Pred piatim rokmi v Jasnej ste hovorili, že taký raketový vzostup Vlhovej ste nečakali. Sledujete jej kariéru? Aký z nej máte dojem? Sledujeme ju trochu z úzadia. V televízii nestihnem všetky preteky, tak si výsledky pozerám až neskôr. Vidím, že Petra si vedie úžasne. Prekvapilo ma, ako sa rýchlo zlepšila a etablovala v obrovskom slalome. Keď som lyžovala, brali sme ju za čistú slalomárku. Úžasný pokrok zaznamenala aj v rýchlostných disciplínach. Už v nich skončila na pódiu, že? Áno, v super-G v Garmisch-Partenkirchene skončila na druhom mieste. Je úžasné, aká sa z nej stala komplexná lyžiarka, ktorá už bojuje o veľký glóbus. Všetci sme si hovorili, že raz v budúcnosti na to bude mať, ale že sa k tomu dostane takto rýchlo, ma trochu prekvapilo. Momentálne o veľký glóbus bojuje s Larou Gutovou-Behramiovou. Na Švajčiarku stráca 187 bodov a ešte sa pôjde osem pretekov - štyri slalomy, dva obrovské slalomy, super-G a zjazd. Komu dávate väčšie šance? Bude to boj až do konca. Lara sa dostala pred Petru, keďže bol víkend rýchlostných disciplín. To, že je teraz viac točivých disciplín, nahráva trochu Petre. Štyri slalomy jej dávajú veľkú výhodu. V obrovskom slalome sa budú navzájom preťahovať. Je fajn, že Lara takto vyskočila, aspoň sa budú vzájomne motivovať.

Češka Šárka Strachová v slalome v americkom Aspene. (Autor: TASR/AP)

Boli ste špecialistkou na technické disciplíny a zväčša ste bojovali o malý glóbus za slalom. Aké je to bojovať o veľký glóbus? Posledné roky nie je toľko všestranných pretekárok ako v minulosti. Bola tam Tina Mazeová, Maria Höflová-Rieschová, Anja Pärsonová a ďalšie. Teraz je viac špecialistiek na jednotlivé disciplíny. Je organizačne i fyzicky zložité, keď jazdíte aj rýchlostné disciplíny. Máte menej času na regeneráciu i tréning točivých disciplín. Aj Petra má len jednu energiu, ktorú si musí rozložiť na viacerých bojiskách. Je to extrémne náročné. Sezóna je dlhá a udržať si počas nej ideálnu výkonnosť nie je jednoduché. Lyžiarky, ktoré absolvujú všetky preteky, majú u mňa veľký rešpekt. Vlhová za fyzickú prípravu vďačí aj svojmu tímu na čele s trénerom Liviom Magonim. O ňom je známe, že má extrémne tréningy. Viete o tom čosi? S trénerom Magonim sme sa dlhé roky stretávali na pretekoch i tréningoch. Viedol Talianky, ale aj monackú lyžiarku a potom dlhé roky Tinu Mazeovú, s ktorou zažil veľa úspechov. Bol trénerom, ktorý zastával objemové a náročné tréningy, ale nikdy som nevidela do jeho poznámok. Pokiaľ si jeho metódy sadnú s pretekárkami, môže to fungovať ako s Tinou Mazeovou. U niekoho si to sadnúť nemusí. Ale s Petrou to zjavne funguje perfektne. Ako ste sa vyrovnávali s tvrdými tréningmi? Brali ste ich ako nutné zlo? Brala som to ako niečo, čo patrí k športovej kariére. V záverečnej tretine kariéry sme od kvantity odchádzali do kvality. Ťažké tréningy boli najmä v lete, keď sa budovala kondícia. Viem, že Petra trénuje poriadne. Keď som bola mladá, tiež som veľa trénovala. Je potrebné si dávať pozor, aby neprišlo k pretrénovaniu alebo únavovým zraneniam. Petra má však okolo seba tím profesionálov a majú to pod kontrolou, aby to nešlo cez hranicu.

Vlhová má šesť medailí z majstrovstiev sveta i dva malé glóbusy. Vy ste v kariére získali štyri medaily z MS a bronz na olympiáde. Sú pre lyžiarov cennejšie medaily alebo glóbusy? Veľký glóbus má ohromnú hodnotu. Neviem, či väčšiu alebo menšiu ako medaily z vrcholných podujatí. V slalome som bola vo Svetovom pohári najlepšie druhá. Glóbusy sú o dlhodobej výkonnosti. Nie je to len o jedných pretekoch. Ale šampionáty a olympiáda sú zase raz za dva alebo štyri roky. Musíte načasovať formu a v daných pretekoch dať zo seba to najlepšie, čo tiež nie je jednoduché. Každé má čosi do seba. Vlhovú väčšina odborníkov chváli za jej fyzickú pripravenosť a jej somatotyp. Je ideálny pre ženu - lyžiarku? V lyžovaní máme viaceré typy pretekárok. Neexistuje jeden ideál, ako má vyzerať dokonalá lyžiarka. Niektoré majú silové poňatie ako Petra. Potom sú lyžiarky, ktoré jazdia s ľahkosťou ako Mikaela Shiffrinová. Peťa je fyzická, technická i mentálne silná. Keď sa na ňu pozriete, typovo by ste povedali, že toto je alpská lyžiarka. Keby ste mohli zanalyzovať Vlhovú z pohľadu vašej kliniky, ako by ste zhodnotili jej pohybový aparát? To si vôbec netrúfam povedať. Takto Petru nepoznám, nebola som s ňou na tréningoch. Keby sme to mali zhodnotiť, museli by sme jej urobiť komplexné vyšetrenie. Toto si ako divák od televízie netrúfam povedať ani s rezervou.