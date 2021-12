Vlhová medzi kolami zmenila rituál. Dávam si veľký pozor, tvrdí

„Bohužiaľ, niekto musí byť štvrtý a teraz som to ja. Všetko som si prehrala v prvom kole,“ načrtla Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport.

Rezultát? Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej to v obrovskom slalome Svetového pohára v Courcheveli stačilo na nepopulárne štvrté miesto.

Po prvom kole bola Vlhová až šiesta. V nájazde do roviny neskoro zatočila do jedného z oblúkov, vyšla z optimálnej stopy a stratila rýchlosť.

„Vedela som, že som urobila veľkú chybu na rovine. Táto jazda nebola najlepšia. Budem sa snažiť dať všetko do druhej jazdy,“ priznala Liptáčka po prvom kole.

„Trať je dobrá, miestami sú tam ryhy, je to hrboľaté, ale dá sa tam zajazdiť dobrý čas. Treba len dobre lyžovať a pustiť sa do toho naplno. Budem bojovať až do konca,“ dodala.

Niektoré oblúky mala akoby pribrzdené

Úvodné kolo z nasadenej sedmičky nedokončili Meta Hrovatová a Marta Bassinová. Preteky vo francúzskom stredisku nútene vynechali aj Lara Gutová-Behramiová, Alice Robinsonová či Katharina Liensbergerová.

V úvode druhej jazdy išla Vlhová opatrnejšie.

„V hornej časti sa mi nepáčila, niektoré oblúky mala akoby pribrzdené,“ opisovala lyžiarska expertka JOJ Šport Jana Wolnerová (rod. Gantnerová).

V strednej časti trate už išla agresívnejšie a dynamickejšie. Do cieľa prišla prvá. Následne čakala v kresle pre najrýchlejšiu pretekárku, kam sa až posunie.

Ďalšie dve lyžiarky skončili za ňou. Pódium bolo na dosah. Švédka Hectorová, Švajčiarka Gisinová i Američanka Shiffrinová ju však predbehli.