Vlhová si polepšila, no tesne prišla o pódium. Schiffrinová bola suverénna

COURCHEVEL. Petra Vlhová obsadila v 4. miesto v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli so súhrnným časom 2:16,79 min.

"Druhé kolo som išla už dobre, všetko som si prehrala v tom prvom, kde som spravila veľa chýb. Žiaľ, niekto musí byť štvrtý a tentoraz som to bola ja. Už sme na takej úrovni, že za každú chybu sa platí," povedala po pretekoch Petra Vlhová pre JOJ Šport.

Shiffrinová od prvej bránky ideálne časovala krátke oblúky, pozdĺž celej trate k tomu pridala potrebnú dynamiku. Skvelý rytmus si udržala až do cieľa a postupne zvyšovala svoj náskok.

V nájazde do roviny však neskoro zatočila do jedného z oblúkov, vyšla z optimálnej stopy a v kľúčovej časti stratila rýchlosť.

Vlhová sa na súťažné svahy vrátila po vyše trojtýždňovej prestávke. Preteky otvorila so štartovým číslom 1 a vo vrchnej časti nastavila konkurencieschopné medzičasy.

Slovenská reprezentantka predviedla lepšiu druhú jazdu. Postrážila si prechod cez hranu do strminy a aj keď niektoré jej oblúky neboli také hladké, vynahradila to svojou typickou dravosťou a do záveru si priviezla rýchlosť.

V cieli mala výrazný náskok 42 stotín sekundy pred dovtedajšou vedúcou ženou Tessou Worleyovou z Francúzska. Tretí najlepší čas druhého kola vyniesol Vlhovú o dve pozície vyššie.