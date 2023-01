Najteplejšie za 124 rokov. Riaditeľ pretekov FIS bráni Záhreb, chce sa vrátiť

„Myslím si, že rozhodnutie bolo správne. Posledné pretekárky v prvom kole vo včerajších pretekoch lyžovali pomaly na tráve. Dnes by to bolo to isté a možno aj horšie. Do toho fúka silný vietor," povedal pre Sportnet Boris Vlha.

O náhrade slalomových pretekov sa rozhodne v najbližších dňoch.