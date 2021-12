Vlhová riskuje, ale nevypadáva. Naposledy zobral vinu na seba Magoni

BRATISLAVA. Keď sa postaví na štart, takmer vždy príde do cieľa. Je to istota. Hoci v každých pretekoch lyžuje na hranici rizika, jej výkonnosť je stabilná.

Už bývalý tréner Livio Magoni určil Vlhovej líniu, akú mala ísť. Predpokladal, že po skoku príde väčšia odstredivá sila a dopadne presne do bránky. Žiaľ sa to nestalo.

Petra to pokazila, nie ty si to pokazil

„Jeho prvá reakcia bola, že Petra to pokazila. Druhá reakcia bola na mňa – ty si to pokazil, keďže som stál na tom mieste,“ priznal pre Sportnet slovenský tréner Matej Gemza.

„Keď prišiel Livio do cieľa, pozrel si video a povedal: Nikto z vás za to nemôže, ja som to pokazil. Chcel som, aby šla takto a ona to splnila. Je to moja vina.“

Predtým Vlhová dokončila ďalších dvanásť pretekov. V technických disciplínach vypadla naposledy v obrovskom slalome v Courcheveli – 14. decembra 2020.