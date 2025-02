Som bojovníčka, odkazuje Vlhová. Sledovať MS priamo v dejisku je pre ňu ťažké

"Každý deň som v posilňovni a každý deň pracujem na tom, aby som mohla nastúpiť v súťažiach. Dúfam, že sa budem môcť čoskoro vrátiť. Samozrejme, keď nie ste úplne v poriadku, bolo by zlé pokúšať sa o návrat. Musím sa naozaj uzdraviť a potom o tom môžem rozmýšľať. Chce to čas," povedala v rozhovore pre televíziu Eurosport.

Vlhová už dávnejšie avizovala, že okrem prvej polovice prebiehajúcej sezóny Svetového pohára vynechá aj svetový šampionát v Saalbachu, na ktorý nakoniec prišla aspoň ako diváčka: "Niektoré veci nemôžete robiť na silu. Idem deň po dni, robím všetko najlepšie ako viem a potom uvidíme. Súťaže sledujem v televízii, keď som tu, tak je to ťažké, radšej by som súťažila."

Šesťnásobná medailistka z MS (1-4-1) priznala, že počas dlhotrvajúceho zranenia prežíva ťažké momenty, no nestráca nádej.

"Je to už viac ako rok a niekedy je to dosť frustrujúce. Niekedy mám ťažké dni, ale inokedy vidím pokroky a to ma motivuje ešte viac. Počas zranení to nie je jednoduché, ale som bojovníčka a verím, že sa vrátim späť," povedala.