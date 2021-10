Vlhová zažije čosi nepoznané. Všetky oči budú na mne, tvrdí

O necelé dva týždne vstúpi do novej sezóny Svetového pohára obrovským slalomom v Söldene (23. október). Prvýkrát to bude v pozícii najlepšej lyžiarky na svete a obhajkyne veľkého glóbusu.

„Mám to v hlave, bude to iné. Snažím sústrediť sa sama na sebe. Neriešiť, že všetky oči budú na mne, aj keď to tak bude,“ načrtla 26-ročná slovenská lyžiarka.