Vlhová mieri k Shiffrinovej domov. Ako dopadne návšteva v Killingtone?

„Mikaela je doma veľmi silná. Cíti podporu a ide jej to fantasticky. Ja sa snažím na ňu tlačiť, raz to vyjde lepšie, inokedy nie,“ naznačila v minulosti Petra Vlhová .

„Je to moje najobľúbenejšie podujatie Svetového pohára,“ nechala sa počuť Shiffrinová.

Vlani mala Vlhová skvelú formu. Vyhrala úvodné dva slalomové preteky v Levi a formu si preniesla aj do Killingtonu.

Stratu sa jej podarilo skresať a do cieľa prišla pred Wendy Holdenerovou.

„Neviem, čo sa presne stalo. Zrazili sa mi lyže, stratila som rovnováhu. Bola to veľká chyba. Potom som musela riskovať. Mohlo to pre mňa dopadnúť aj horšie," okomentovala jazdu pre ORF.

Rozmanitý menoslov v "obráku"

Mikaela Shiffrinová sa narodila vo Vaile (štát Colorado, pozn.), ale pre otcovu prácu sa v detstve musela viackrát sťahovať.

Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon skončila v lyžiarskej akadémii Burke. Vo Vermonte, kde sa nachádza aj Killington.