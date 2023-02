Mazeová o Vlhovej: Je to sklamanie, že neprišla na šampionát v lepšej forme

„Určite je to pre ňu sklamanie. Nie je v najlepšej forme a nemohla predviesť to najlepšie. Predpokladám, že piate miesto je najviac, na čo momentálne má,“ zhodnotila pre Sportnet bývalá skvelá slovinská lyžiarka a expertka Tina Mazeová.

„Je mi to ľúto za Petru, že tu nemohla byť v najlepšej forme. Každý videl, že nebola na tom tak dobre, ako zvykla byť. Keď na tom nie je telo najlepšie, tak je to ťažké aj na psychiku. Dala do toho všetko,“ povedal Vlhovej tréner Mauro Pini.