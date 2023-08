Zopakoval vlaňajší úspech. Veslár Strečanský získal bronz na MS do 19 rokov

PARÍŽ. Slovenský veslár Peter Strečanský získal bronz v skife na majstrovstvách sveta do 19 rokov v Paríži.

"Podarilo sa mi zajazdiť tretie miesto na MS, čo je niečo neskutočné, pretože som si nevedel predstaviť, že sa mi to podarí raz a teraz je to tu zase. Je to niečo úžasné.