Oss mi povedal: Dnes jazdím za Slovensko, spomína Sagan

BRATISLAVA. Bol to daždivý deň. Nie od rána, ale postupne začalo liať ako z krhly. Ľudia v okolí cieľovej rovinky sa skrývali pod dáždnikmi.

Stránka priniesla dlhý rozhovor o silnom priateľstve. Sagan vtedy nechal Ossovi víťazstvo. Ten si jeho gesto cenil.

Bolo to jeho prvé profesionálne víťazstvo. Mohol ho dosiahnuť aj bez Petra Sagana, ale bolo výnimočné, ako boi obaja v závere pripravení a stiuáciu, ktorá sa stala, využili.

Spája ich humor, rock aj punk

Prvý raz sa však dvaja mladí cyklisti stretli ešte o rok skôr na pretekoch Okolo Poľska. Oss už bol súčasťou tímu Liquigas, Sagan mala s tímom podpísanú zmluvu, no jazdil za Duklu Trenčín a okrem toho štartoval aj na horskom bicykli. Oss vtedy zeregistroval neznámeho chlapca v šiltovke RedBull.

„Neskôr na tréningovom kempe som lepšie pochopil, s kým mám tú česť. Jazdili sme úsekový tréning do kopca a on mal zakaždým o 20 – 30 úderov nižší tep ako ja alebo Jacopo Guarnieri. O pár mesiacov na Paríž – Nice už celý svet videl jeho potenciál,“ opisoval Oss, ako sa so Saganom spoznal.