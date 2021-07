Sagana na olympiáde nahradí talent s výbornou sezónou. Teším sa, hovorí

Samozrejme, Petrovi prajem skoré uzdravenie. O to viac budem bojovať aj za neho, aby som dosiahol kvalitný výsledok a všetci boli spokojní," povedal Kubiš.

O olympiáde hovoril už v zime

Dodatočná nominácia rodáka zo Zvolena nie je prekvapením. Kubiš zažíva výbornú sezónu, ktorú možno označiť za životnú. Dosiahol niekoľko kvalitných výsledkov, vrátane dvoch pódiových umiestnení na národnom šampionáte.

Dokonca sa v silnej konkurencii bratov Saganovcov nebál hovoriť ani o smelých ambíciách získať jednu z dvoch miesteniek pre olympijské hry.

"Od zimy som hovoril, že urobím všetko pre to, aby som sa dostal do Tokia a som rád, že to vyšlo. Áno, je to doposiaľ moja najlepšia sezóna, ale verím, že to nie je životná forma celej mojej kariéry," uviedol.