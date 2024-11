Z OH má 14 medailí. Najdekorovanejšia austrálska olympionička ukončila kariéru

SYDNEY. Najdekorovanejšia austrálska olympionička a niekoľkonásobná svetová rekordérka Emma McKeonová v pondelok ukončila svoju plaveckú kariéru.

Tridsaťročná plavkyňa počas nej získala 14 olympijských medailí, z toho šesť zlatých na hrách v Riu de Janeiro 2016, Tokiu 2020 a Paríži 2024.

"Dnes oficiálne končím so súťažným plávaním. Pred Parížom som vedela, že to budú moje posledné olympijské hry a nasledujúce mesiace mi dali čas na to, aby som sa zamyslela nad svojou cestou a premýšľala o tom, ako by som chcela, aby moja budúcnosť v plávaní vyzerala," uviedla na sociálnej sieti plavkyňa, ktorá sa špecializovala na voľný štýl a motýlik.