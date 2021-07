Sagan sa nezúčastní na olympiáde. Dôvodom sú zdravotné problémy

Šampióna nahradí 21-ročný mladík

Slovensko budú v pretekoch s hromadným štartom reprezentovať Juraj Sagan a Lukáš Kubiš.

Trojnásobný majster sveta po odstúpení z Tour de France absolvoval v Monaku úspešnú operáciu kolena.

Privara potvrdil, že zranenie je povrchové a nezasiahlo kĺb, lenže lekári odhadovali dobu liečenia na týždeň až desať dní.

„Je to smutná správa. Peťo určite chcel doplniť aj úspech na olympijských hrách. Chcel ísť do Tokia, urobil maximum pre to, aby tam dosiahol dobrý výsledok,“ hovoril Privara.