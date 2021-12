Ohlásenie odvety bez jeho súhlasu ho naštvalo. Pešta: nemám zmluvu s Oktagonom

PRAHA. V náročnej pandemickej situácii to bolo veľkolepé predstavenie náhrady za presunutý decembrový turnaj v pražskej O2 aréne. Titulový súboj poloťažkej divízie medzi Viktorom Peštom a Stephanom Puetzom, ktorý organizácia ohlásila minulý týždeň ale nakoniec nedopadol podľa predstáv promotérov. Krátko po oznámení turnaja totiž prišla zo strany českého bojovníka uštipačná poznámka na margo vedenia najväčšej domácej organizácie zmiešaných bojových umení.

Pešta v príspevku na Instagrame prekvapene reagoval na plagát, kde sa objavil oficiálne oznámený zápas.

„Pozerám, že mám naplánovanú odvetu? Pre mňa to bolo prekvapenie, ale keď je to na internete, tak asi to musí byť pravda,“ reagoval veterán svetoznámej ligy UFC. Reakcia Peštu sa ho dotkla Reakcia na seba nenechala dlho čakať, keď ešte na sobotnej tlačovej konferencii po turnaji Oktagon 29 sa promotér Ondřej Novotný venoval aj nešťastnému ohlásenému zápasu. „Musím povedať, že sa ma Viktorovo vyjadrenie veľmi dotklo. Asi sme si nejako nerozumeli s jeho manažérom. V oktagone som zariadil cez päťsto zápasov, ale toto sa mi stalo po prvýkrát.

Som na stodvadsať percent presvedčený, že som urobil všetko tak, ako som mal. Napriek tomu ale nechávam malý priestor na to, že sme sa v češtine nepochopili. To som povedal aj manažerovi Stephana a teraz uvidíme, čo bude s odvetou ďalej,“ povedal jeden z promotérov organizácie Ondřej Novotný. Jednania prebiehali, nič však nebolo finálne Najnovšie sa k celej situácii obšírnejšie vyjadril aj samotný zápasník. Šampión Oktagonu priznáva, že sa o odvetnom dueli zhovárali, avšak upozorňuje, že nič nebolo schválené. Pešta naviac dodáva, že s Oktagonom nemá uzatvorenú zmluvu.

„Celú dobu sme sa o tom bavili, nie je to z ničoho nič. Bavili sme sa o O2 aréne a o termíne, ale nič nebolo dohovorené. Druhá vec je, že sme tiež riešili zmluvu. V túto chvíľu nie som bojovník Oktagonu, takže ťažko mi môže niekto niečo prikazovať. Je to divne a neprofesionálne ohlásený súboj, toto si len tak nenechám. Už skôr som žiadal Oktagon, aby ten duel neohlasovali, pokiaľ nedoriešime zmluvu, ale nerešpektovali to. Ondra hovoril, že sa ho to dotklo, ale to aj mňa. Veľmi ma to naštvalo.“ Chce to vyriešiť, ale zametať so sebou nenechá 31-ročný zápasník trénujúci v prestížnom americkom tíme Sanford MMA tvrdí, že všetko je v súčasnej chvíli potrebné vyriešiť. Hoci je podľa Peštu možné, že to vedenie organizácie vidí odlišne, odmieta sa nechať dotlačiť do vecí, s ktorými nesúhlasí.