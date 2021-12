Buchinger spochybňuje Keitu, ten odpovedá: Proti tebe ukážem, ako som dobrý

Buchinger nepovažuje 23-ročného zápasníka za všestranného bojovníka, hoci jedným dychom priznáva, že by sa potenciálnemu zápasu s ním nebránil.

„Duel s ním by som samozrejme prijal, je to mladý a talentovaný zápasník. Je silný a výbušný, ale nie je všestranný. Súboj s ním závisí od mnohých faktorov, ale ak bude treba, pôjdem do toho,“ napísal na Instagrame historicky prvý šampión dvoch váhových kategórií Oktagonu.