Vysoká prehra bola jeho posledná. Pavel Vrba skončil ako tréner Sparty

Hneď po zápase sa začala skloňovať téma možného konca trénera. Nasledujúce ráno sa to stalo realitou.

Vrba bol so Spartou vicemajstrom v minulej sezóne. V tej aktuálnej postúpil do základnej skupiny Európskej ligy a na jar hral play off fázu Konferenčnej ligy. Na jeseň získal v lige 45 bodov, čo je najviac za posledných osem sezón.

V tíme pôsobí aj trojica Slovákov Dominik Holec, Dávid Hancko a Lukáš Haraslín.

V posledných dvoch ligových zápasoch a vo finále pohára bude mužstvo viesť tréner B-tímu Michal Horňák. Spolu s Vrbom končia aj asistent trénera Zdeněk Bečka a kouč brankárov Martin Ticháček.