Kráľovnou biatlonovej stopy sa stala Bátovská Fialková, najlepšou strelkyňou Kapustová

"Je to pre mňa veľká česť znova byť tu a získať túto prestížnu cenu. Teraz som už matka a o to viac si to vážim. Stálo ma to oveľa viac energie a aj oveľa viac síl, aby som sa dostala na úroveň, s akou som spokojná.

Vážim si toto ocenenie a je aj motiváciou. Každý chce byť najlepší a vydať zo seba to najlepšie. Nikdy sa neuspokojím s málom. V športe je to žiadúce.

Túžba je, aby som na tomto vyhlásení stála ešte s lepšími výsledkami a spokojnejšia.

Vďačná som však aj za to, čo sa mi podarilo v uplynulej sezóne, pretože po materskej dovolenke bol návrat ťažký. Čím idem ďalej, tým je to ťažšie. Je to výzva, no zatiaľ ju zvládam,“ uviedla aktuálna Kráľovná biatlonovej stopy