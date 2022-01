Je extrémne bystrý, dokonale obojnohý, velebia Slováka v Belgicku

BRATISLAVA. Je to príbeh chlapca, ktorý zažiaril proti Realu Madrid. V dvojzápase sa vyrovnal hviezdam najslávnejšieho klubu všetkých čias.

Na druhej strane v súbojoch za národný tím väčšinou nebol vo svojich koži, stále si tam nenašiel svoje miesto.

Kultový český futbalista Pavel Horváth o ňom pre SME povedal:

„Potrpím si naňho, pretože je to futbalista, ktorý má niečo, čo nemajú ostatní. Preto je ako drahokam. Vzhľadom na to, aký je mladý, to má v hlave veľmi dobre usporiadané,“ opisoval jeho bývalý spoluhráč z Plzne.