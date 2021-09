Vadovičová získala v Tokiu piate zlato, Slovensko má jedenásť medailí

Vadovičová sa prebojovala do osemčlenného finále v disciplíne R6 mix - ľubovoľná malokalibrovka 60 v kategórii SH1 zo 4. miesta v kvalifikácii s nástrelom 620,3 b, tú vyhrala Nemka Natascha Hiltropová v novom svetovom i paralympijskom rekorde 627,7 b.

Napokon sa medaily dočkala v disciplíne, v ktorej bola pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro až šiesta. Do svojej jagavej zbierky z paralympiád pridala štvrtú zlatú a celkovo šiestu medailu (4-1-1).

Skúsená 38-ročná Trnavčanka cestovala do metropoly Japonska s medailovými ambíciami, ale v prvých troch vystúpeniach jej na cenný kov stále čosi chýbalo. Skončila dvakrát šiesta a raz štvrtá.

Vadovičová hodila za hlavu všetku streleckú smolu, ktorá ju sprevádzala až do posledného dňa v Tokiu.

"Asi je to tým, že už na mňa nebol žiadny tlak. Šla som súťažiť s pokorou. Nespraviť si hanbu. A ísť len to, čo mám natrénované. A trochu to vyšlo," uviedla pre spv.sk.

Vadovičová je najúspešnejšia slovenská letná paralympionička. Len ona a parastolný tenista Ján Riapoš majú štyri zlaté, no kým predseda SPV má okrem toho bronz, Vadovičová po jednom striebre a bronze.

"Je to skvelé. Musím sa poďakovať všetkým, ktorí mi držali palce. Aj tým, ktorí mi ešte pred poslednou disciplínou verili. Som rada, že som ich mohla potešiť."