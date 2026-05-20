Olympijský výbor ocenil športové legendy. Najvyššie získala vicemajsterka sveta

V divadelnej sále radnice v Šahách v stredu slávnostne odovzdali ocenenia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) za rok 2025.
Najvyššie ocenenie Cenu fair play SOŠV si za celoživotné pôsobenie v duchu fair play prevzala bývalá špičková hádzanárska reprezentantka ČSSR a vicemajsterka sveta, neskôr úspešná dlhoročná trénerka a telovýchovná pedagogička Jana Kuťková.
Cena fair play SOŠV je zároveň výročným ocenením SOŠV za rok 2025. Kuťkovej ju odovzdali prezident SOŠV Anton Siekel, predsedníčka KFP SOŠV Katarína Ráczová a čestný prezident Medzinárodného výboru fair play Jenő Kamuti. Informoval o tom portál olympic.sk.
Ocenenia Klubu fair play SOŠV boli udelené 11 osobnostiam a jednej organizácii. Medzi ocenenými jednotlivcami sú aj bývalí reprezentanti ČSSR, resp. Slovenska, volejbalistky Pavlína Kohútová-Štefková a Dominika Nestarcová, cyklistka Lenka Litvinová-Ilavská, či aktuálny futbalový reprezentant SR Ivan Schranz, ako aj tréneri, športoví funkcionári, pedagógovia, i veteránsky bežec.
Niektorí laureáti – Juraj Ščerbík, Jakub Čavoj, predsedníčka Denného centra seniorov v Šahách Mária Čerbová, Lenka Litvinová-Ilavská a Ľubomír Hrčka - si ocenenia prevzali osobne.
Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play bola udelená jedna Cena KFP SOŠV a päť Diplomov KFP SOŠV, za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play dve Ceny KFP SOŠV a tri Diplomy KFP SOŠV a za príkladný čin jeden diplom KFP SOŠV.
Laureátom ich odovzdali členovia kolégia KFP SOŠV a predseda Slovenskej asociácie olympionikov Martin Bendik.
Slávnostný akt odovzdávania ocenení fair play bol spojený s oslavou 20. výročia Olympijského klubu Alojza Szokolyiho (OKAS) Šahy.
Jeho predstavitelia si pri tejto príležitosti prevzali výročné ocenenie SOŠV Olympijský klub roka 2025, určené pre najlepší z 24 regionálnych OK.
Bývalý primátor mesta Šahy Ján Lőwy si prevzal Plaketu SOŠV, paralympijský víťaz v stolnom tenise Ladislav Gáspár zase Strieborný odznak SOŠV.
Paralympijský medailista v atletike Štefan Bogdan dostane Bronzový odznak SOŠV. Organizáciám z regiónu bolo udelených 15 Čestných uznaní SOŠV.