Slovensko získalo na MS už štvrtú medailu. Talian vytvoril nový svetový rekord

Slovenský reprezentant Filip Marinov získal striebornú medailu v paratrape na majstrovstvách sveta v kórejskom Changwone.
Marinov si v kvalifikácii vytvoril pred druhým Talianom Fabriziom Cormonsom náskok osem bodov a do finále postúpil z prvého miesta.
Tretí bol Španiel Oloriz Sanz. V rozhodujúcom súboji bol napokon úspešnejší taliansky reprezentant Cormons, ktorý obhájil titul z minulého roka z Brna.
Talian zasiahol 26 terčov a svojím výkonom zároveň vytvoril nový svetový rekord. Marinov zaznamenal 24 úspešných zásahov, ktoré mu zabezpečili striebornú medailu. Bronz bral Sanz s 20 zasiahnutými terčmi.
„S prvým dňom kvalifikácie som bol v podstate spokojný, technicky sme sa však trochu hľadali. Druhý deň to bolo treba dotiahnuť do finálového konca. Vo finále sa začína od nuly.
Urobil som nejaké chyby, rozhodli dva terče, aj keď so striebrom môžem byť spokojný. Každý chce vyhrať, ale druhé miesto je celkom fajn,” uviedol v tlačovej správe Marinov.
Slovensko tak získalo na MS v Kórejskej republike už štvrtú medailu. O tri zlaté sa zaslúžili Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský v individuálnych disciplínach a pridali ďalší najcennejší kov z tímovej súťaže.