Paralyžiarovi Kubačkovi sa vo Francúzsku darilo, v obráku skončil medzi najlepšími

Marek Kubačka počas pretekov.
Marek Kubačka počas pretekov.
TASR|30. jan 2026 o 17:39
Umiestnil sa na štvrtom a šiestom mieste.

Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka obsadil štvrté miesto v piatkovom obrovskom slalome na podujatí Svetového pohára vo francúzskom stredisku Meribel.

V kategórii zrakovo znevýhodnených dosiahol čas 2:27,57 min. a na víťazného Taliana Giacoma Bertagnolliho stratil 5,49 s.

Deň predtým skončil v obrovskom slalome šiesty, na najrýchlejšieho Johannesa Aignera z Rakúska stratil 6,89 s.

Kubačka sa v seriáli SP najbližšie predstaví v ďalšom francúzskom stredisku Tignes 2. až 6. februára. Neskôr ho čaká účasť na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Zjazdové lyžovanie

dnes 17:39
