Verí, že vyšlú okolo 30 Slovákov. Budú atakovať najvyššie pozície, hovorí šéf paralympionikov

V pondelok malo isté miestenky 24 slovenských paralympionikov. Kvalifikačné boje však ešte stále prebiehajú a šéf SPV verí, že do Paríža sa prebojujú ešte ďalší reprezentanti.

Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii pri príležitosti 100 dní do štartu paralympiády (28. augusta - 8. septembra).

BRATISLAVA. Predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš verí, že do Paríža vyšlú okolo 30 reprezentantov.

"K dnešnému dňu máme 24 miesteniek vo ôsmich športoch, čo je viac ako fantastická správa. Počítame, že by nám mohlo pribudnúť ešte päť - šesť ďalších. Dostali by sme sa k číslu 30 a celá výprava by mohla mať okolo 60 členov.