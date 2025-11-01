Slovenský parastrelec skompletizoval v Saudskej Arábii medailovú zbierku, má aj striebro

Na snímke slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský.
Na snímke slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský. (Autor: TASR)
TASR|1. nov 2025 o 14:57
V kvalifikácii sa umiestnil na piatej pozícii, ale vo finále predviedol výbornú formu.

AL AIN. Slovenský reprezentant v parastrelectve Radoslav Malenovský skompletizoval na podujatí Svetového pohára v Spojených arabských emirátoch svoju medailovú zbierku.

Po zisku zlata a bronzu si v sobotu zabezpečil striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji.

V kvalifikácii sa Malenovský umiestnil na piatej pozícii, ale vo finále predviedol v Al Aine výbornú formu.

S nástrelom 249,8 bodu nestačil o osem desatín len na víťazného Kazacha Jerkina Gabbasova (250,6 b).

Reprezentant Slovenska získal už zlato vo vzduchovej puške v ľahu mix a bronz v malorážke 3x20. V Al Aine ho čaká ešte vystúpenie v malorážke mix.

Paralympijské

dnes 14:57
