Slováci na MS postúpili do play off, zastavili ich až neskorší šampióni

RICHMOND. Slovenskí curleri na vozíku Radoslav Ďuriš a Monika Kunkelová obsadili na MS v kanadskom Richmonde šiestu priečku.

V súťaži miešaných párov sa prebojovali do play off, ale v priamom súboji o postup do semifinále prehrali s Lotyšskom 5:7. V súťaži sa zúčastnilo 19 tímov.

Slovenská dvojica skončila v A-skupine na treťom mieste, keď v záverečnom zápase základnej časti prehrala s Čínou 5:11. Do semifinále postupovali priamo víťazi oboch základných skupín, ktorými boli Čína a Kanada.

O dve ďalšie miesta si v play off zahrali do kríža tímy na druhom a treťom mieste. Slováci nestačili na Lotyšov, ktorí následne prekvapujúco zdolali v semifinále Čínu 10:7 a vo finále si poradili aj s USA 11:8.