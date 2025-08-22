Dolný Kubín píše históriu. Usporiada vôbec prvé MS v parahokeji žien

DOLNÝ KUBÍN. Dolný Kubín sa o pár dní stane dejiskom historicky prvých majstrovstiev sveta v parahokeji žien, ktoré sa uskutočnia 26. až 31. augusta.
O titul zabojuje šesť tímov - Austrália, Kanada, Nórsko, USA, Veľká Británia a výber sveta, v ktorom nastúpia aj dve slovenské reprezentantky - útočníčka Michaela Hozáková a obrankyňa Ema Mária Šimáková.
Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutoční v pondelok 25. augusta o 18.00 h na Námestí slobody v Dolnom Kubíne.
„Ako Dolnokubínčania sme veľmi hrdí, že sa historicky prvé majstrovstvá sveta žien v parahokeji uskutočnia na Slovensku, a to práve v Dolnom Kubíne. Vnímame to ako ocenenie dlhoročnej práce celej komunity, no zároveň aj ako veľký záväzok, pretože chceme naším pričinením prispieť k tomu, aby si všetci účastníci odniesli z nášho mesta nezabudnuteľné zážitky,“ uviedol primátor Ján Prílepok.
Predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš podotkol, že organizovať takúto historickú udalosť majú možnosť práve v roku, keď si SPV pripomína 30. výročie vzniku.
„Je to významný krok k rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v športe. Samotné majstrovstvá sú dôležitým momentom pre rozvoj ženského parahokeja a verím, že prispejú aj k jeho budúcemu zaradeniu na zimné paralympijské hry 2030,“ doplnil Riapoš.
Dolný Kubín sa osvedčil ako miesto viacerých medzinárodných parahokejových kempov.
„Parahokej stále patrí pod riadenie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC). Na základe skúseností s naším Parahokejovým centrom v Dolnom Kubíne sa IPC rozhodlo zveriť organizáciu práve Slovenskému paralympijskému výboru,“ dodal generálny manažér reprezentácie Maroš Čambal. Celkovo sa očakáva približne 200 účastníkov.
V realizačnom tíme výberu sveta bude mať Slovensko zastúpenie okrem dvoch hráčok aj na pozícii asistenta trénera, ktorým je generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb a vedúcim družstva bude kustód slovenskej parahokejovej reprezentácie Andrej Granatier.
Spoluhráčky slovenských reprezentantiek budú pochádzať najmä z Česka, odkiaľ je aj hlavný tréner Jakub Novotný, ale tiež z Lotyšska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Fínska, Japonska a Južnej Kórey.