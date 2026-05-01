Slovenská výprava má isté štyri medaily z ME v Ríme. Do zbierky môže pribudnúť ešte zlato

Autor: paralympic.sk
TASR|1. máj 2026 o 20:46


Slovenskí paralukostrelci vybojovali na ME v Ríme dve bronzové medaily. Tretiu priečku obsadili Liliana Lacová a Dominika Petrovičová v súťaži ženských tímov v kladkovom luku a takisto Lacová s Marcelom Pavlíkom v mixoch kladkového luku.

Lacová (Blue Arrows Viničné) a Petrovičová (SPORTAcademy Hlohovec) zvíťazili v zápase o bronz nad talianskym párom Giulia Pesciová, Irene Picciová 146:130.

Lacová a Pavlík (LK Bratislava) v stretnutí o tretiu priečku prekonali poľský tandem Xenija Markitantová, Adam Dudka podobne presvedčivo 146:138.

Slovenská výprava odíde z Ríma určite so štyrmi cennými kovmi. V sobotu budú strieľať o zlato Martin Dorič s Marcelom Pavlíkom v kladkovom luku a Dávid a Denis Ivanovci v olympijskom luku. Informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ).

