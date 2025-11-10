Výborný výsledok parahokejistov. Slovenský tím si vybojoval postup na zimnú paralympiádu

Kvalifikačný turnaj ZPH 2026
Slovensko - Kórejská republika 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Góly: 2. Stašák (Joppa, Korman), 6. Joppa (Korman) - 28. Jang Dong Shin
Zostava SR: Lepáček – Ferenčík, Fojtík, Hlinka, Joppa, Ligda, Korman, Večerek, Stašák, Turic, Garbiar
JESSHEIM. Parahokejisti Slovenska si vybojovali miestenku na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime si zabezpečili postup pondelkovým víťazstvom 2:1 v záverečnom zápase s Kórejskou republikou.
Pred záverečným dňom kvalifikačného turnaja mali štyri tímy zhodne po deväť bodov a tak Slováci potrebovali v dueli s Kóreou vyhrať, aby získali jednu z dvoch postupových miesteniek.
Už v prvej tretine sa o sľubný dvojgólový náskok postarali gólmi Miroslav Stašák a kapitán Martin Joppa.
Kórejčania v druhej časti znížili na rozdiel gólu, ale slovenský tím si v dramatickej koncovke náskok udržal aj pri takmer dve minúty trvajúcej hre súpera bez brankára.
Výber trénera Ivana Hricka tak splnil v Nórsku úlohu jedného z ašpirantov na postup. Miestenku si vybojoval vďaka štyrom víťazstvám popri jedinej prehre.
Slováci predtým zdolali Kazachstan 6:0, Švédsko 2:1 i domáce Nórsko 3:1 a prehrali iba s Japonskom 2:3.
Práve Japonci bojovali o druhú miestenku vo večernom priamom súboji s Nórskom.
Parahokejisti sa na paralympijskom turnaji predstavia celkovo druhýkrát, v Pekingu 2022 obsadili pri premiére siedme miesto.
V tomto roku sa okrem postupu na ZPH 2026 podarilo reprezentantom Slovenska udržať v A-kategórii majstrovstiev sveta, na šampionáte v USA obsadili šiestu priečku.
Pre Slovensko pravdepodobne pôjde v marci budúceho roka o významný míľnik, prvýkrát v histórii zimných paralympijských hier môže mať zastúpenie vo všetkých športových odvetviach.
Tabuľka kvalifikačného turnaja
Poradie
Krajina
Zápasy
Výhry
Výhry pp
Prehry pp
Prehry
Skóre
Body
1.
Slovensko
5
4
0
0
1
15:6
12
2.
Nórsko
4
3
0
0
1
15:5
9
3.
Japonsko
4
3
0
0
1
11:4
9
4.
Kórea
5
3
0
0
2
14:7
9
5.
Švédsko
5
1
0
0
4
8:20
3
6.
Kazachstan
5
0
0
0
5
4:25
0