Výborný výsledok parahokejistov. Slovenský tím si vybojoval postup na zimnú paralympiádu

Slovenskí parahokejisti oslavujú gól.
Slovenskí parahokejisti oslavujú gól. (Zdroj: Facebook Slovak Para Ice Hockey, Autor: Igor Kupco Photography)
TASR|10. nov 2025 o 17:18
ShareTweet2

Miestenku si zaistili po triumfe nad Kórejskou republikou.

Kvalifikačný turnaj ZPH 2026

Slovensko - Kórejská republika 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Góly: 2. Stašák (Joppa, Korman), 6. Joppa (Korman) - 28. Jang Dong Shin

Zostava SR: Lepáček – Ferenčík, Fojtík, Hlinka, Joppa, Ligda, Korman, Večerek, Stašák, Turic, Garbiar

JESSHEIM. Parahokejisti Slovenska si vybojovali miestenku na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Na kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime si zabezpečili postup pondelkovým víťazstvom 2:1 v záverečnom zápase s Kórejskou republikou.

Pred záverečným dňom kvalifikačného turnaja mali štyri tímy zhodne po deväť bodov a tak Slováci potrebovali v dueli s Kóreou vyhrať, aby získali jednu z dvoch postupových miesteniek.

Už v prvej tretine sa o sľubný dvojgólový náskok postarali gólmi Miroslav Stašák a kapitán Martin Joppa.

Kórejčania v druhej časti znížili na rozdiel gólu, ale slovenský tím si v dramatickej koncovke náskok udržal aj pri takmer dve minúty trvajúcej hre súpera bez brankára.

Výber trénera Ivana Hricka tak splnil v Nórsku úlohu jedného z ašpirantov na postup. Miestenku si vybojoval vďaka štyrom víťazstvám popri jedinej prehre.

Slováci predtým zdolali Kazachstan 6:0, Švédsko 2:1 i domáce Nórsko 3:1 a prehrali iba s Japonskom 2:3.

Práve Japonci bojovali o druhú miestenku vo večernom priamom súboji s Nórskom.

Parahokejisti sa na paralympijskom turnaji predstavia celkovo druhýkrát, v Pekingu 2022 obsadili pri premiére siedme miesto.

V tomto roku sa okrem postupu na ZPH 2026 podarilo reprezentantom Slovenska udržať v A-kategórii majstrovstiev sveta, na šampionáte v USA obsadili šiestu priečku.

Pre Slovensko pravdepodobne pôjde v marci budúceho roka o významný míľnik, prvýkrát v histórii zimných paralympijských hier môže mať zastúpenie vo všetkých športových odvetviach.

Tabuľka kvalifikačného turnaja

Poradie

Krajina

Zápasy

Výhry

Výhry pp

Prehry pp

Prehry

Skóre

Body

1.

Slovensko

5

4

0

0

1

15:6

12

2.

Nórsko

4

3

0

0

1

15:5

9

3.

Japonsko

4

3

0

0

1

11:4

9

4.

Kórea

5

3

0

0

2

14:7

9

5.

Švédsko

5

1

0

0

4

8:20

3

6.

Kazachstan

5

0

0

0

5

4:25

0

Paralympijské

Slovenskí parahokejisti oslavujú gól.
Slovenskí parahokejisti oslavujú gól.
Výborný výsledok parahokejistov. Slovenský tím si vybojoval postup na zimnú paralympiádu
dnes 17:18|2
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Výborný výsledok parahokejistov. Slovenský tím si vybojoval postup na zimnú paralympiádu