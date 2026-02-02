Slováci so skvelou generálkou pred ZPH. Na turnaji v Turíne získali cenný kov

Slovenská reprezentácia v parahokeji absolvovala zápasovú generálku na blížiaci sa paralympijský turnaj v Miláne.
Na medzinárodnom turnaji v Turíne si vybojovala tretie miesto, keď v súboji o bronz triumfovala nad Japonskom 6:1.
Zverenci trénera Ivana Hricka si postupne zmerali v skupine sily s Českom (1:8), Japonskom (5:1), Talianskom (5:7). S domácou reprezentáciou prehrali v semifinále 2:3, ale zo súboja o tretiu priečku napokon vzišli víťazne.
„Od úvodu sme boli lepším tímom a dominovali sme vo všetkých herných činnostiach počas celého stretnutia. Tento duel bol zároveň našou poslednou previerkou pred paralympiádou.
Teraz sa vraciame späť na Slovensko, kde nás do konca februára čaká intenzívna príprava na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne,“ uviedol pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru (SPV) generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Dráb.
Slováci sa pri svojej druhej účasti na zimných paralympijských hrách (7. - 15. marca) predstavia v B-skupine proti Kanade, Česku a Japonsku. Následne ich čakajú stretnutia o umiestnenia na paralympijskom turnaji.