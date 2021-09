Veľké prekvapenie. Slovan vybojoval v Grécku cennú remízu

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pred zápasom by sme bod brali a myslím si, že aj teraz ho môžeme považovať za zlatý. Odohrali sme výborný zápas s ťažkým súperom, mali sme tri čisté šance. Verím, že doma získame nejaké body a pobijeme sa o postup. Henty bol dnes najlepší hráč zápasu, hral výborne. Je to hráč medzinárodnej úrovne."

Lukáš Pauschek, obranca Slovana: "Bol to extrémne ťažký zápas. Domáci sa dostali ako prví do vedenia po mojej chybe, keď som nechal hráča pri čiare odcentrovať. Našťastie sa nám rýchlo podarilo vyrovnať. Hrali sme ako tím a dokázali sme sa dostať do šancí. Škoda, že sme ich nevyužili, ale sme radi aj za bod."