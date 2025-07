Páleníková a Brodziansky obhájili prvenstvo v Basketbalistovi roka. Ocenená bola aj Hejková

Nakoniec vymenilo štyroch alebo piatich hráčov, potom sa teda presunul do Obradoira, kde som si prvýkrát vyskúšal druhú španielsku ligu, čo bolo také trochu iné, fyzickejšie. Trochu to bolo sklamanie, že sa nepodarilo postúpiť,“ vyjadril sa pre TASR Vladimír Brodziansky.

Čo trochu mrzí je, že sa nepodarilo postúpiť s Obradoirom naspäť do najvyššej súťaže, ale taký je niekedy basketbal. Celkovo to bola dobrá skúsenosť.

Tri nové mená v Sieni slávy

Do Siene slávy slovenského basketbalu pribudli tri nové mená. Iveta Bieliková hrala od detstva až do roku 2003 basketbal v Ružomberku, s ktorým získala tri čs. tituly (1991, 1992, 1993) a desať slovenských (1993 – 2002).

Potom hrala krátko v poľskej Gdyni (2003), jeden a pol sezóny (2003 – 2005) v maďarskom Šoprone, jeden titul získala aj v Delte Košice (2005), kariéru skončila v Poprade (2005/2006) tretím miestom v extralige.

Bola účastníčka OH v Barcelone 1992 (6. miesto), dvoch MS (Malajzia 1990 – 4. miesto, Nemecko 1998 - 8. priečka), dvoch ME (Izrael 1991 – 5. miesto, Maďarsko 1997 – striebro). Je dvojnásobná víťazka Európskej ligy s Ružomberkom (1999, 2000), najlepšia basketbalistka Československa 1990 a 1991, najlepšia basketbalistka Slovenska 1990 a 1996.

Martin Matyáš hral vo VSS Košice, VŠT Košice, Interi Bratislava, RH Pardubice a Pokroku Krompachy v rokoch 1965 – 1983. Bol juniorský reprezentant Československa a reprezentant Slovenska medzi dospelými.

Ako tréner pôsobil: ZŤS Košice (1986 – 1992), ženská reprezentácia Slovenska (1993 – 1995 s bronzom na ME 1993, 5. miestom na MS 1994, 4. miestom na ME 1995 a v rokoch 2000 – 2001 bol ako asistent na OH a hlavný tréner na ME 2001), Slovan Bratislava (1995 – 1997), Cassovia Košice (1997 – 2001), Delta Košice (2001 – 2003), Cassovia Košice (2004/2005).