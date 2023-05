Kincl správanie Vémolu po zápase nechápe, mrzí ho reakcia promotéra Novotného

Kincl sa pre Deník.cz rozpovedal o bezprostredných reakciách promotérov na jeho víťazstvo, no vrátil sa tiež k správaniu svojho rivala.

Kincl sa rovnako vyjadril k reakciám oboch promotérov Oktagonu, a to k Pavlovi Nerudovi a Ondřejovi Novotnému.

Zástupca tímu All Sports Academy, ktorý sídli v Hradci Králové, neočakáva od Karlosa Vémolu dodatočné ospravedlnenie.

„Toto ma úprimne mrzí. Som športovec, atlét, ku športu pristupujem ako ku komlexnej záležitosti. MMA rozhodne nevnímam ako nejakú bitku, ide tiež o otázku rešpektu, z toho hľadiska to jednoducho nechápem.

„Trocha ma mrzia niektoré vyjadrenia Ondřeja Novotného, ktoré mi neprídu úplne fér k mojej osobe. Ale takto asi komunikuje. Rozumiem tomu, že som im výhrou urobil čiaru cez ich rozpočet.

Napríklad Pavol Neruda mi po zápase napísal nádhernú správu a uprímne mi zablahoželal k víťazstvu. Tak to má v športe, ale aj v spoločnosti celkovo vyzerať. Ale správanie Ondru ma bohužiaľ štve, keď to poviem veľmi slušne,“ povedal bojovník, ktorému podľa portálu FightMatrix patrí vo svetovom rebríčku vo váhovej kategórii do 84 kilogramov 46. miesto.