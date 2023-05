Vémola o Kinclovi: Kariéru si urobil na mne, podľa starých pravidiel by som zvíťazil

Prekvapenie a sklamanie z výsledku duelu spolu so zdravotnými komplikáciami po zápase mali za následok, že krátko po vyhlásení duelu nepodal Kinclovi v oktagone ruku a nedostavil sa na tlačovú konferenciu.

„Ja som tlačil a ten zápas som prehral, a to som nečakal. Viem, že hejteri tomu neuveria, ale keby viem, že prehrávam, tak tam vletím a nechám sa hoci aj knokautovať. Odídem so cťou, nechám tam viac než som mal. Ale tréner príde za mnou po štvrtom kole, že vedieme a mám si to postrážiť.

Bola to asi chyba. Mal som to urobiť, bol som v šoku, mohol som si minimálne ušetriť tie kecy. Kincl o moje podanie ruky, keď na to príde, tak určite nestál. S Andrém Reindersom sme si to prešli, podľa starých pravidiel by som zvíťazil. Frajer bol zadkom na pletive 25 minút a vyhral.

Keby viem, že prehrávam, vletel by som tam asi ako prasa do kukurice. Do piateho kola by som vletel a urobil by som všetko, aby som vyhral aj za cenu knokautu. Tým, že som túto informáciu nemal, tak to ovplyvnilo zápas a potom aj moje správanie po zápase.

Myslel som, že sa vrátim na tlačovku, vyzeralo to na banálne vyšetrenia, ale bol som tam dlhšie, než sa zdalo, do piatej do rána,“ povedal.