Úspech v nečakanej disciplíne. Slovensko získalo na Svetových hrách prvú medailu

TASR|8. aug 2025 o 07:47
ČCHCENG-TU. Slovensko získalo prvú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. V orientačnom behu vybojovala striebro na strednej trati Tereza Šmelíková.

Dvadsaťšesťročná reprezentantka sa výborne vyrovnala s náročnými poveternostnými podmienkami v pomarančových sadoch, kde sťažovali orientáciu husté kroviny.

Na päť km dlhej trati sa dokázala dobre orientovať a získala nečakané striebro. Ide o prvý cenný kov pre Slovensko v orientačnom behu v histórii. Pred odchodom do Číny hovorila o cieli skončiť v najlepšej desiatke.

Rozdiely medzi najlepšími pretekárkami boli v Čcheng-tu na strednej trati dosť výrazné. Tereza Šmelíková zaostala za Simonou Aebersoldovou zo Švajčiarska o 3:44 min, pred bronzovou Alvou Sonessonovou zo Švédska mala zasa náskok 2:34 min. Informoval olympic.sk.

