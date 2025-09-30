Organizácia OKTAGON spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy Ligu v Európe

BRATISLAVA. OKTAGON ako prvá európska MMA organizácia prinesie oficiálnu MMA Fantasy Ligu: OKTAGON FANTASY.
Súťaž má priniesť nový rozmer zábavy spojený so športom. Registrácia hráčov je už teraz otvorená. Výber zápasníkov prebehne v stredu 1. októbra a súťaž potrvá až do konca roka. Najúspešnejší hráči sa môžu tešiť na hodnotné ceny.
OKTAGON FANTASY umožní fanúšikom pred každým turnajom zvoliť trojicu bojovníkov a vybrať spôsob ukončenia jedného konkrétneho zápasu. Ak sa svojím výberom trafia, zbierajú body, vďaka ktorým postupujú po výkonnostných úrovniach – od Novice až po Championa.
Vyhodnotenie ligy prebehne vždy na konci roka. Fantasy liga bude dostupná v troch jazykových variantoch – v slovenčine, angličtine a nemčine.
Na tých najúspešnejších hráčov čakajú unikátne ceny: Podpísané zápasnícke vybavenie, VIP vstupy, Digitálne odmeny spojené s OKTAGONom a Nezabudnuteľné zážitky s fightermi.
„Sme hrdí, že ako prví v Európe prinášame takto prepracovaný fantasy formát práve my,“ hovorí Pavol Neruda, spolumajiteľ OKTAGONu.
„OKTAGON sa od prvého dňa snaží byť viac než len športová organizácia. Sme inovátormi v tom, ako MMA fanúšikom servírujeme, a OKTAGON FANTASY je ďalším krokom – prinášame formát, ktorý ponúka možnosť súťažiť medzi sebou o prestíž aj zážitky, ktoré nikde inde nezažijú.“
OKTAGON FANTASY bude oficiálne spustená v stredu 1. októbra o 13:00. Výber pre turnaj OKTAGON 77 v Bratislave sa uzavrie v piatok 3. októbra o 13:00. Vyhodnotenie bude zverejnené v nedeľu 5. októbra o 14:00.
Rovnaký harmonogram bude platiť aj pre ďalšie turnaje – výber zápasníkov bude možný vždy od stredy do piatku a následné vyhodnotenie bude zverejnené v nedeľu.
„Fanúšikovia po fantasy lige volali už roky a my sme vedeli, že keď ju spravíme, musí to byť poriadna bomba. Chceli sme niečo, čo bude baviť skúsených MMA nadšencov aj nových priaznivcov.
Je to ďalší príklad toho, že nechceme len držať krok, ale udávať tempo,“ dopĺňa Ondřej Novotný, spolumajiteľ a promotér organizácie.
Zaujímavým doplnkom bude aj oficiálna komunita na sieti Discord, spravovaná OKTAGONom, do ktorej sa budú môcť pripojiť všetci záujemcovia z radov hráčov.
Discordová skupina bude priamo prepojená s fantasy ligou – používateľ získa označenie podľa svojej aktuálnej úrovne a bude sa môcť pripojiť do chatovacej miestnosti s používateľmi rovnakého ranku (úrovne).
Fantasy súťaže sú dnes bežnou súčasťou najväčších športových líg sveta. V MMA sa však v Európe doposiaľ žiadna oficiálna liga tohto typu neobjavila.
OKTAGON tak posúva fanúšikovský zážitok na novú úroveň a potvrdzuje, že jeho ambíciou je nielen organizovať špičkové turnaje, ale aj prinášať inovácie v digitálnom prostredí.
Tento krok navyše zapadá do dlhodobej stratégie budovania silnej medzinárodnej komunity a upevňuje pozíciu OKTAGONu ako európskej jednotky s globálnym presahom.
Liga OKTAGON FANTASY bude spustená v beta verzii, ktorá sa bude naďalej zdokonaľovať. Registrácia aj následná súťaž bude úplne zadarmo a dostupná na stránke organizácie.