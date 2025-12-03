ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov v Östersunde dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má vo švédskom Östersunde na programe štvrtý súťažný deň novej sezóny a v akcii budú aj slovenskí reprezentanti.
Po pondelkovom voľnom dni sú v utorok na programe vytrvalostné preteky mužov na 20 km.
Predstaví sa v nich trojica Slovákov - Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, streda, výsledky)
Biatlon 2025
03.12.2025 o 15:30
Preteky mužov na 20 km, Östersund
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov mužov na 20km. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.
Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Sturla Holm Laegreid. Svoje zastúpenie v dnešných pretekoch bude mať aj Slovensko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:30.