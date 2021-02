Kužmová odvrátila hrozivý debakel, veľkú favoritku trápila len v druhom sete

V dvojhre na Australian Open teda vypadáva aj druhý slovenský reprezentant. Viktória Kužmová žiaľ dnes pokazila prvý set a jednoznačne ťahala za kratší koniec so svojou súperkou. Do hry sa ešte v noci z pondelka na utorok dostane Andrej Martin a v dvojhre ďalej pokračuje ešte Anna Karolína Schmiedlová. Viktória Kužmová sa ešte predstaví na tomto podujatí vo štvorhre, kde má momentálne o dosť lepšie výsledky. Ďakujem za vašu pozornosť, želám pekný zvyšok dňa!

V dvojhre na Australian Open teda vypadáva aj druhý slovenský reprezentant. Viktória Kužmová žiaľ dnes pokazila prvý set a jednoznačne ťahala za kratší koniec so svojou súperkou. Do hry sa ešte v noci z pondelka na utorok dostane Andrej Martin a v dvojhre ďalej pokračuje ešte Anna Karolína Schmiedlová. Viktória Kužmová sa ešte predstaví na tomto podujatí vo štvorhre, kde má momentálne o dosť lepšie výsledky. Ďakujem za vašu pozornosť, želám pekný zvyšok dňa!

GEM, SET, ZÁPAS Arina Sobolenková! Napokon Bieloruska predsa len vyhrala tento zápas v dvoch setoch, aj keď v tom druhom už Viky poriadne zabrala a vyzeralo to, že by sa zápas tak rýchlo skončiť nemusel. Sobolenková napokon ukončila aj druhý set pri servise súperky, zvíťazila 6:4 a ako veľká favoritka tohto zápasu postupuje podľa očakávania ďalej.

Žeby to ešte bola dráma? Viktória Kužmová získava dva brejkbaly na udržanie sa v tomto zápase!

No a ten dokázala Arina Sobolenková využiť! Takže si berie stratený servis späť a v druhom sete vyhráva 4:2!

Tento úder však nevyšiel našej reprezentantke tak ako by chcela, po 30. Uvidíme, čo bude nasledovať ďalej.

Výborne! Kužmová sa teraz dokázala schopiť a získava prvý servis svojej súperky v tomto zápase! Slovenská tenistka znižuje na 2:3 v druhom sete a ešte to predsa len môže byť trocha zaujímavé.

Kužmovej forhend putoval ďaleko do autu.

Sobolenková sa presunula na sieť a je to po 15 na oboch stranách.

Dominancia bieloruskej tenistky v tomto zápase pokračuje ďalej, Sobolenková ide čistou hrou do vedenia 1:0 v druhom sete!

Arina Sobolenková vstúpila do druhého setu priamym bodom.

Arina Sobolenková zvládla ťažšiu pozíciu v tomto geme, brejk potvrdila a ide do vedenia 5:0 v prvom sete! Viktória Kužmová bude podávať na udržanie sa v prvom sete a odvrátenie kanára.

No a teraz prichádzajú dva brejkbaly pre Sobolenkovú!

Forhend slovenskej tenistky putoval do autu, jej súperka získava druhý fiftín v rade.

Dlhšiu výmenu zakončila Sobolenková nepresným forhendom do autu.

Viktória Kužmová od siete získava druhý fiftín v rade, to sú menšie problémy pre jej súperku.

Tak to je veľmi zlý začiatok našej tenistky! Viktória Kužmová stratila hneď prvý servis v tomto zápase a Arina Sobolenková za stavu 2:0 bude podávať na potvrdenie brejku.

Bieloruska umiestnila svoj forhend do protipohybu našej tenistky a ujíma sa vedenia 1:0 v prvom sete!

