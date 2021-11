ONLINE: Dodig, Polášek - Krawietz, Tecau dnes (Turnaj majstrov 2021)

DODIG/POLÁŠEK

Chorvátsko-slovenský pár síce ukončil spoluprácu počas leta, no kvôli tomu, že sa na im ešte vďaka výsledkom z prvej polovice sezóny podarilo kvalifikovať do Turína sa rozhodli spoluprácu obnoviť.

V prvom zápase im ale uniklo víťazstvo len o maličký kúsok. keď proti argentínsko-španielskemu páru Zeballos/Granollers nevyužili 4 matchbally a nakoniec im podľahli v supertiebreaku 6:10.

V tomto zápase teda veríme, že im bude šťastie viac naklonené. Víťazstvo by sa totiž mohli priblížiť postupu zo skupiny.