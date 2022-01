Štartovná listina:



1. Ester Ledecká (CZE)

2. Tessa Worleyová (FRA)

3. Tamara Tipplerová (AUT)

4. Alice Robinsonová (NZL)

5. Elena Curtoniová (ITA)

6. Mirjam Puchnerová (AUT)

7. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

8. Francesca Marsagliaová (ITA)

9. Federica Brignoneová (ITA)

10. Laura Gaucheová (FRA)

11. Corinne Suterová (SUI)

12. Jasmine Fluryová (SUI)

13. Sofia Goggiaová (ITA)

14. Ramona Siebenhoferová (AUT)

15. Marta Bassinová (ITA)

16. Michelle Gisinová (SUI)

17. Mikaela Shiffrinová (USA)

18. Romane Miradoliová (FRA)

19. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

20. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

21. Maruša Ferková Saïoniová (SLO)

22. Christine Scheyerová (AUT)

23. Nicol Delagová (ITA)

24. Nadine Festová (AUT)

25. Priska Nuferová (SUI)

26. Tiffany Gauthierová (FRA)

27. Cornelia Hütterová (AUT)

28. Joana Hählenová (SUI)

29. Kira Weidleová (GER)

30. Ricarda Haaserová (AUT)

31. Jasmina Suterová (SUI)

32. Keely Cashmanová (USA)

33. Elisabeth Reisingerová (AUT)

34. Julija Pleškovová (RUS)

35. Lisa Hörnbladová (SWE)

36. Roberta Melesiová (ITA)

37. Stephanie Jenalová (SUI)

38. Patricia Manganová (USA)

39. Sabrina Maierová (AUT)

40. Delia Durrerová (SUI)

41. Karoline Pichlerová (ITA)

42. Maureen Lebelová (USA)

43. Ilka Štuhecová (SLO)

44. Camille Ceruttiová (FRA)

45. Nadia Delagová (ITA)

46. Noemie Kollyová (SUI)

47. Esther Paslierová (FRA)

48. Roni Remmeová (CAN)

49. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

50. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

51. Alix Wilkinsonová (USA)

52. Ania Monica Caillová (ROU)

53. Jacqueline Wilesová (USA)

54. Anouck Errardová (FRA)

55. Sabrina Simaderová (KEN)

56. Greta Smallová (AUS)

57. Tereza Nová (CZE)

58. Sarah Schleperová (MEX)

59. Anastasija Šepilenková (UKR)