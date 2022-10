ONLINE: Stephan Putz - Miloš Petrášek (Oktagon 36)

Miloš „Meloun“ Petrášek Bilance v MMA: 12-6 (OKTAGON MMA: 3-3) Nechce se ani věřit tomu, že populárního Melouna čeká v organizaci OKTAGON MMA teprve sedmý start. Petrášek je často součástí promo materiálů a byl také jedním z trenérů OKTAGON Výzvy. Nízký počet startů způsobila takřka dvouletá pauza po třech prohrách (2x s Kimballem a poté s Christensenem). Návrat si nachystal na loňské Štvanici, kde v prvním kole utáhl na svou oblíbenou Kimuru Vláda Neferanoviće. Od té doby se dostal do ostré akce pouze v boxerském duelu proti Krištofičovi, který skončil remízou. Zajímavostí je, že Petrášek působil zatím jen v domácích organizacích (GCF, XFN a OKTAGON MMA). Jedná se o skvělého a respektovaného zemaře s pěti duely ukončenými Kimurou, tedy pákou na ruku. Petráškovi je často vyčítáno špatné psychické nastavení, ale sám rád prohlašuje, že je tu nový Meloun. Pomoct by mu mohl i tento výjezd, kde bude pod tlakem publika hlavně domácí Pütz. Milošovo vítězství nebude ničím jiným než velkým překvapením a skalp suverénně nejlepší polotěžké váhy v německé historii by mu přinesl takřka věčnou MMA slávu.

V jednom z nejočekávanějších zápasů turnaje vyzve domácí jedničku divize Stephana Pütze oblíbenec českého publika a čtvrtý muž žebříčku Miloš Petrášek . Meloun přiznal, že ani nečekal, že by mu organizace Pütze do cesty opravdu na přání postavila a bude se tak pokoušet o suverénně největší skalp své kariéry. Německý terminátor o tom, že Petráška porazí, nepochybuje a chce si pojistit svou pozici a prakticky se tím katapultovat do budoucí bitvy terminátorů o titul polotěžké váhy.

